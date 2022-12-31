Защитник «Магнитки» Яковлев: желаю мирного неба над головой и чтобы все кайфовали по жизни

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвёл итоги матча против «Трактора» (2:5) и поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Играли в три пары защитников, это сказалось? Прошлый матч так же провели в пять защитников. Было нормально. Не могу сказать, что защитники не справились со своей работой. Голы пропустили – от синей линии, набросы. Как есть, так есть. Выдохнем немного, проведём Новый год и с новыми силами начнем играть дальше.

Что пожелаю болельщикам на Новый год? Чтобы все желания, которые загадали, исполнились. Мирного неба над головой и чтобы все получали удовольствие от того, что делают, кайфовали по жизни», — цитирует Яковлева «РБ Спорт».

31-летний игрок обороны в 45 матчах за «Металлург» набрал 23 (7+16) очка с показателем полезности «+2».