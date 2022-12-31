«Приходится иногда расстраивать болельщиков». Гендиректор «Салавата» подвёл итоги года

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл промежуточные итоги для уфимцев.

«Прошло уже больше половины сезона. Не всё шло по плану. Были успешные матчи, были и те, в которых должны были побеждать. Нельзя сказать, что не смогли предусмотреть все риски. Не ожидали, что многие из них наступят порой одновременно. Воспринимаем всё это как хороший опыт, мы продолжаем учиться. Конечно, приходится иногда расстраивать наших болельщиков. Читаю много негативных отзывов подписчиков. Тоже хороший опыт. Хочу сказать, что, если уверен в своей правоте, надо двигаться вперёд и не шарахаться от испуга. Ибо нефиг. В своей работе исходим из фактического положения дел в клубе, в стране и в мире, а также в ФХР. Будем продолжать строить команду, на игру которой будут с удовольствием приходить наши болельщики.

В этом сезоне на наших игроков легла большая нагрузка. Много матчей, мало пауз, возросшая конкуренция в лиге. К этому прибавились травмы ключевых игроков, а впереди ещё и игра со СКА. Поэтому в эту новогоднюю ночь пожелайте нашей команде удачи и игр без травм! В остальном мы постараемся сами. С наступающим Новым Годом! Мирного неба!», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

После 45 матчей, «Салават Юлаев» набрал 55 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.