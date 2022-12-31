Журналист из США — о голе сына Овечкина: осталось всего 802, чтобы догнать своего старика

Журналист официального сайта НХЛ Дэн О'Лири высказался об участии сына Александра Овечкина, четырёхлетнего Сергея, в тренировке «Вашингтон Кэпиталз». Мальчик даже забросил шайбу.



«Осталось всего 802 гола, чтобы догнать своего старика.



В обычной красной домашней форме с номером своего отца и «Ови-младший» на месте имени Сергей забил в «домик» вратарю Дарси Кемперу.



Голкипер, что ему несвойственно, слишком поздно опустил щитки, но за голом последовали громкие аплодисменты от тех, кто наблюдал за тренировкой, включая отца Сергея.



Старший Овечкин мог захотеть уже начать работу над речью для момента, когда Сергей обойдёт его по голам за карьеру», — приводит слова О'Лири официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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