Тарасенко, вероятно, пропустит второй матч «Сент-Луиса» подряд
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Владимир Тарасенко не тренировался с «Сент-Луис Блюз» в пятницу из-за болезни, которая не позволила ему сыграть в матче с «Чикаго Блэкхокс» (3:1), сообщает официальный сайт «блюзменов».
По состоянию на утро субботы Тарасенко вряд ли сыграет в матче с «Миннесотой Уайлд» (в ночь на 1 января в 2:00 мск).
«Сейчас на это рассчитывать не приходится», — сказал в пятницу главный тренер Крейг Берубе о возможности Тарасенко сыграть.
В текущем сезоне 31-летний форвард в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл за «Сент-Луис Блюз» 33 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.
«Сент-Луис» набрал 37 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
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