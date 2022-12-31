Быков: скоро радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, чем запомнился уходящий 2022 год.

«Очень сложный год. К сожалению, нашим спортсменам не дали возможность участвовать на международной арене и показать всю мощь нашего спорта, восхититься талантами наших ребят! Мы верим, придёт время и радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!



А так, конечно же запомнился этот год ЧМ по футболу и прекрасной победой аргентинцев! С удовольствием насладился футболом, хоть и из мира хоккея. И как бы не звучали банально эти слова, но хочу пожелать мира во всем мире!», — цитирует Быкова Sport24.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.