Быков: скоро радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал, чем запомнился уходящий 2022 год.
«Очень сложный год. К сожалению, нашим спортсменам не дали возможность участвовать на международной арене и показать всю мощь нашего спорта, восхититься талантами наших ребят! Мы верим, придёт время и радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!
А так, конечно же запомнился этот год ЧМ по футболу и прекрасной победой аргентинцев! С удовольствием насладился футболом, хоть и из мира хоккея. И как бы не звучали банально эти слова, но хочу пожелать мира во всем мире!», — цитирует Быкова Sport24.
Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
- 31 декабря 2022
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