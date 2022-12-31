Защитник «Вашингтона» Фехервари вернулся в состав. Он пропустил 12 игр клуба
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари вернулся в состав, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере». В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги игрок обороны пропустил 12 игр.
В нынешнем сезоне Фехервари принял участие в 26 встречах Национальной хоккейной лиги, набрав в них четыре (2+2) очка и заработав 10 штрафных минут.
Всего за карьеру в НХЛ 23-летний словацкий защитник провёл 111 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 12 результативных передач.
«Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых одержал 20 побед при 18 поражениях. С 45 набранными баллами «столичные» располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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