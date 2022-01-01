Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 90 голов

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт второй период, «Вашингтон» впереди со счётом 4:2.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин при игре 4x4 забил свой 804-й гол в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард отличился на 31-й минуте встречи. Ему ассистировали Тревор ван Римсдайк и Ларс Эллер.



Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 90 шайб. На счету канадца 894 шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Недавно Овечкину удалось обогнать в списке лучших снайперов в истории НХЛ форварда Горди Хоу, на счету которого 801 гол.