Овечкин повторил уникальный рекорд Майка Босси по количеству календарных лет с 50+ голами

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче подошёл к концу второй период, «Вашингтон» впереди со счётом 5:2.

На 30-й минуте капитан «столичных» Александр Овечкин забросил четвёртую шайбу команды во встрече. Для российского нападающего этот гол стал 50-м в календарном 2022 году (в США ещё 31 декабря. — Прим. «Чемпионата»). На это ему понадобилось 83 матча.

Как отмечает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере», Овечкин в восьмой раз в карьере забросил не менее 50 шайб за год: 2018 (54), 2015 (57), 2013 (62), 2009 (57), 2008 (60), 2007 (51) и 2006 (54). Благодаря этому россиянин повторил рекорд Майка Босси — единственного игрока, который добивался этого достижения за всю историю НХЛ