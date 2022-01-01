Никита Кучеров набрал 52-е очко в сезоне-2022/2023 НХЛ

В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризона Койотс».



На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Аризоны».



Игроки «Койотс» успешно начали встречу, дважды поразив ворота «Тампы» — отличились Трэвис Бойд и Кристиан Фишер, причём сделав это за 34 игровые секунды.



На 11-й минуте матча зрители стали свидетелями третьего гола в матче и первого от «Тампы» — отличился канадский нападающий хозяев Брейден Пойнт с передачи Кучерова. Пойнт после паса от россиянина филигранно обработал шайбу и, пока она находилась в воздухе, переправил её в ворота Карела Веймелки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кучерова эта передача стала уже 39-й в сезоне. Всего на счету Никиты в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35 матчей, в которых он набрал 52 (13+39) очков.