Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 89 голов

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 7:2.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на старте заключительного игрового отрезка забил свой второй гол во встрече. Для 37-летнего капитана «столичных» эта шайба стала 25-й в сезоне и 805-й в североамериканской карьере.
Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 89 шайб. На счету канадца 894 шайбы.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 1 января 2023
-
02:59
-
02:50
-
02:49
-
02:46
-
02:41
-
02:33
-
02:31
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:33
-
01:28
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:20
-
00:06
- 31 декабря 2022
-
23:53
-
23:38
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12