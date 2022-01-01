Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 89 голов

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 7:2.



Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на старте заключительного игрового отрезка забил свой второй гол во встрече. Для 37-летнего капитана «столичных» эта шайба стала 25-й в сезоне и 805-й в североамериканской карьере.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 89 шайб. На счету канадца 894 шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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