Овечкин — второй в истории НХЛ после Гретцки по количеству матчей с 2+ голами

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 7:2.



Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль к началу третьей 20-минутки. Как отмечает официальная страница Sportsnet в «Твиттере», для 37-летнего капитана «столичных» этот матч стал 164-м в карьере с 2+ голами. Овечкин занимает второе место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю. Лидирует легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки, на счету которого 189 встреч с 2+ шайбами.

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