Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче «Вашингтона» с «Монреалем»

Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче «Вашингтона» с «Монреалем»
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канаденс».

На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 7:2 в пользу «Вашингтона».

Российский нападающий «капиталистов» Евгений Кузнецов оформил в этом матче асситентсткий хет-трик. Евгений отметился точной передачей уже на первой минуте матча, что привело к голу Эрика Густафссона. В дальнейшем Кузнецов ассистировал Дилану Строуму во время пятого гола столичной команды и Маркусу Юханссону, когда «Вашингтон» оформлял седьмую шайбу в ворота «Монреаля».

В этом же матче российский форвард «Вашингтоона» Александр Овечкин отметился дублем, забив 804-ю и 805-ю шайбу в НХЛ.

Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 89 голов.

«У меня и так много ненавистников». Почему Кузнецов и Овечкин не хотели забивать этот гол «У меня и так много ненавистников». Почему Кузнецов и Овечкин не хотели забивать этот гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023