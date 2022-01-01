Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче «Вашингтона» с «Монреалем»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канаденс».



На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 7:2 в пользу «Вашингтона».



Российский нападающий «капиталистов» Евгений Кузнецов оформил в этом матче асситентсткий хет-трик. Евгений отметился точной передачей уже на первой минуте матча, что привело к голу Эрика Густафссона. В дальнейшем Кузнецов ассистировал Дилану Строуму во время пятого гола столичной команды и Маркусу Юханссону, когда «Вашингтон» оформлял седьмую шайбу в ворота «Монреаля».



В этом же матче российский форвард «Вашингтоона» Александр Овечкин отметился дублем, забив 804-ю и 805-ю шайбу в НХЛ.



Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 89 голов.