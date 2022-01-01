Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик в матче «Вашингтона» с «Монреалем»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канаденс».
На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 7:2 в пользу «Вашингтона».
Российский нападающий «капиталистов» Евгений Кузнецов оформил в этом матче асситентсткий хет-трик. Евгений отметился точной передачей уже на первой минуте матча, что привело к голу Эрика Густафссона. В дальнейшем Кузнецов ассистировал Дилану Строуму во время пятого гола столичной команды и Маркусу Юханссону, когда «Вашингтон» оформлял седьмую шайбу в ворота «Монреаля».
В этом же матче российский форвард «Вашингтоона» Александр Овечкин отметился дублем, забив 804-ю и 805-ю шайбу в НХЛ.
Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 89 голов.
- 1 января 2023
-
02:59
-
02:50
-
02:49
-
02:46
-
02:41
-
02:33
-
02:31
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:33
-
01:28
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:20
-
00:06
- 31 декабря 2022
-
23:53
-
23:38
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
-
21:28
-
20:46
-
20:16
-
19:50
-
19:34
-
19:14
-
18:55
-
18:26
-
18:12