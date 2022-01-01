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Овечкин оформил хет-трик, забросив 806-ю шайбу в НХЛ

Овечкин оформил хет-трик, забросив 806-ю шайбу в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости в матче идёт третий период, «Вашингтон» впереди со счётом 8:2.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на 57-й минуте встречи оформил хет-трик. Капитан «столичных» прорвался по флангу и, оттеснив защитника, переиграл голкипера «Монреаля», поймав того на противоходе.

Ранее Александр Овечкин дважды огорчил «Канадиенс», отличившись на 30-й и на 42-й минуте встречи.

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