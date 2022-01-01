Болельщики забросали лёд кепками после хет-трика Овечкина в ворота «Монреаля»
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Болельщики не оставили это без внимания. Фанаты реализовали классическую традицию и забросали лёд кепками после третьего гола россиянина.
Отметим, что благодаря этим шайбам Овечкин довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 26 голов. Кроме того, его 30-й хет-трик в карьере.
Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
Новость по теме«Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса
Комментарии
- 1 января 2023
-
03:52
-
03:47
-
03:39
-
03:38
-
03:33
-
03:30
-
03:23
-
03:17
-
03:10
-
02:59
-
02:50
-
02:49
-
02:46
-
02:41
-
02:33
-
02:31
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:33
-
01:28
-
00:50
-
00:45
-
00:35
-
00:20
-
00:06
- 31 декабря 2022
-
23:53
-
23:38
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
22:06
-
21:56
Партнерский контент