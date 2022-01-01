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Болельщики забросали лёд кепками после хет-трика Овечкина в ворота «Монреаля»

Болельщики забросали лёд кепками после хет-трика Овечкина в ворота «Монреаля»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Болельщики не оставили это без внимания. Фанаты реализовали классическую традицию и забросали лёд кепками после третьего гола россиянина.

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Отметим, что благодаря этим шайбам Овечкин довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 26 голов. Кроме того, его 30-й хет-трик в карьере.

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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