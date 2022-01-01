Овечкин стал шестым игроком за всю историю НХЛ, оформившим 30+ хет-триков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 37-летний капитан «столичных» в 30 раз в карьере забросил три шайбы в рамках одной встречи. Овечкин стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, кому покорилась эта отметка. Другие пять хоккеистов: Фил Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50).

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.