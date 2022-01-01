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Овечкин после хет-трика ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаля»

Овечкин после хет-трика ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаля»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаль Канадиенс». Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Хабс» капитан «столичных» забросил три шайбы. Всего на его счету 37 голов в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков.

«Нет, я просто получаю удовольствие от хоккея», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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