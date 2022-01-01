Овечкин после хет-трика ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаля»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаль Канадиенс». Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Хабс» капитан «столичных» забросил три шайбы. Всего на его счету 37 голов в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков.

«Нет, я просто получаю удовольствие от хоккея», — приводит слова Овечкина журналист Стивен Уайно на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.