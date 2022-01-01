Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Унизительно». Главный тренер «Монреаля» высказался о разгромном поражении от «Вашингтона»

«Унизительно». Главный тренер «Монреаля» высказался о разгромном поражении от «Вашингтона»
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 2:9.

«Очевидно, что пропустить девять голов довольно унизительно, а когда скандируют: «Мы хотим 10», это тяжело. Очевидно, что результат, вероятно, самая разочаровывающая вещь», — приводит слова Сан-Луи журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу во встрече со счётом 9:2.

Новость по теме
«Вашингтон» разгромил «Монреаль» со счётом 9:2, у Овечкина хет-трик, у Кузнецова три паса
Новость по теме
Овечкин после хет-трика ответил на вопрос, нравится ли ему играть против «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023