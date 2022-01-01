«Монреаль» показал худшую разницу шайб за календарный год в истории клуба

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.



После этого матча разница забитых и пропущенных шайб у «Монреаля» за календарный 2022 года достигла "-93", что является худшим результатом в истории франшизы в истории.



Напомним, в матче с «Вашингтоном» Александр Овечкин оформил хет-трик, Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. По голу в составе победителей также забили Эрик Густафссон, Гарнет Хэтэуэй, Ник Дауд, Дилан Строум, Маркус Юханссон и Энтони Манта.



В составе «Монреаля» дублем отметился Коул Кофилд.



«Монреаль» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.