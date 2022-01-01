Александр Овечкин рассказал, в чём заключается ключ к успеху «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» рассказал, какой компонент является ключевым в игре «столичных».
«Думаю, что игра в большинстве — это ключ к нашему успеху. Игра в большинстве, в меньшинстве — это то, что может изменить игру. Это может перевернуть игру. Конечно, мы потеряли ключевых игроков, но остальные ребята должны создавать моменты и выполнять свою работу», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
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