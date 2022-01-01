Овечкин оценил игру новых хоккеистов «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

«Ребята получают травмы. Мы подписываем хороших игроков, и прямо сейчас вы можете увидеть, как они играют. Они играют усердно, очень умно, они мастеровитые ребята, и это помогает нам. Очевидно, что перед началом сезона мы были в тяжёлом положении. Сначала травмировались Брауни, затем Карли, Ош (Коннор Браун, Джон Карлсон, Ти Джей Оши. — Прим. «Чемпионата»). В звенья приходится ставить разных ребят», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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