Кучеров быстрее всех в истории «Тампа-Бэй» набрал 40 результативных передач за сезон

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Игроки «Койотс» успешно начали встречу, дважды поразив ворота «Тампы» — отличились Трэвис Бойд и Кристиан Фишер, причём сделав это за 34 игровые секунды.
На 11-й минуте матча зрители стали свидетелями третьего гола в матче и первого от «Тампы» — отличился канадский нападающий хозяев Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова. Пойнт после паса от россиянина филигранно обработал шайбу и, пока она находилась в воздухе, переправил её в ворота Карела Веймелки.
На 31-й минуте голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, а всего через 28 секунд игрового времени третий гол в ворота «Аризоны» оформил Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.
Для Кучерова эта передача стала уже 40-й в сезоне. Всего на счету Никиты в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35 матчей, в которых он набрал 53 (13+40) очка.
Кучеров быстрее всех в итосрии своего клуб достиг отметки в 40 результативных передач — ему для этого потребовалось всего 35 матчей.
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