19 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Торонто»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль, Майкл Бантинг (дубль), Остон Мэттьюс и Ти Джей Броди. В составе «Эвеланш» отличились Джей Ти Комфер и Девон Тэйвз.
Ворота хозяев защищал российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 19 ударов по воротам.
В ещё одном матче игрового дня «Детройт Ред Вингс» на своём льду принимал «Оттаву Сенаторс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В сосатве победителей отличились Пиус Зутер, Лукас Рэймонд, Эльмер Сёдерблом и Майкл Расмуссен. В составе «Сенаторс» заброшенными шайбами отметились Остин Уотсон и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не сумел отметиться в этом противостоянии какими-либо результативными действиями.
- 1 января 2023
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