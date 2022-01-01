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19 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Торонто»

19 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Торонто»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль, Майкл Бантинг (дубль), Остон Мэттьюс и Ти Джей Броди. В составе «Эвеланш» отличились Джей Ти Комфер и Девон Тэйвз.

Ворота хозяев защищал российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 19 ударов по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Йернкрок, Таварес) – 06:51 (5x5)   0:2 Энгвалль (Кемпф, Керфут) – 09:27 (5x5)   1:2 Комфер (О'Коннор, Родригес) – 17:28 (5x5)   1:3 Бантинг (Таварес, Мэттьюс) – 20:34 (5x4)   2:3 Тэйвз (Комфер, Мальгин) – 29:45 (5x5)   2:4 Мэттьюс (Нюландер) – 35:00 (5x5)   2:5 Броди – 35:24 (5x5)   2:6 Бантинг (Нюландер) – 56:11 (en)

В ещё одном матче игрового дня «Детройт Ред Вингс» на своём льду принимал «Оттаву Сенаторс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В сосатве победителей отличились Пиус Зутер, Лукас Рэймонд, Эльмер Сёдерблом и Майкл Расмуссен. В составе «Сенаторс» заброшенными шайбами отметились Остин Уотсон и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не сумел отметиться в этом противостоянии какими-либо результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Уотсон (Дебринкэт, Батерсон) – 10:36 (5x5)   0:2 Жиру (Штюцле, Ткачук) – 15:27 (5x5)   1:2 Зутер (Рэймонд) – 28:42 (5x5)   2:2 Рэймонд (Мяяття, Берггрен) – 41:18   3:2 Сёдерблом (Велено, Уолман) – 42:36 (5x5)   4:2 Расмуссен – 43:13 (5x5)
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