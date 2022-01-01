19 сейвов Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Торонто»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Митчелл Марнер, Пьер Энгвалль, Майкл Бантинг (дубль), Остон Мэттьюс и Ти Джей Броди. В составе «Эвеланш» отличились Джей Ти Комфер и Девон Тэйвз.



Ворота хозяев защищал российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 19 ударов по воротам.

В ещё одном матче игрового дня «Детройт Ред Вингс» на своём льду принимал «Оттаву Сенаторс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В сосатве победителей отличились Пиус Зутер, Лукас Рэймонд, Эльмер Сёдерблом и Майкл Расмуссен. В составе «Сенаторс» заброшенными шайбами отметились Остин Уотсон и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не сумел отметиться в этом противостоянии какими-либо результативными действиями.