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Канада обыграла Швецию на МЧМ-2023, США оказались сильнее Финляндии

Канада обыграла Швецию на МЧМ-2023, США оказались сильнее Финляндии
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В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады уверенно победила сборную Швеции со счётом 5:1.

В составе победителей дубль сумел оформить Бреннан Отман, ещё по шайбе забили Джошуа Руа, Тайсон Хайндс и Кевин Корчински. Автором единственной шайбы шведов стал Людвиг Янссон.

Таким образом, Канада пробилась в плей-офф со второго места, Швеция — с третьего.

U20 ЧМ-2023. Группа A
01 января 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 1
Швеция U20
1:0 Руа (Бедард, Кларк) – 00:57 (5x5)   2:0 Отман (Райт, Бедард) – 02:08 (5x4)   3:0 Хайндс (Стэнковен, Бедард) – 11:45 (5x5)   3:1 Янссон (Росен, Бюстедт) – 16:21 (5x4)   4:1 Отман (Гюнтер, Дель Мастро) – 40:35 (5x5)   5:1 Корчински (Бедард, Аллан) – 52:42 (5x5)

Также сегодня состоялся ещё один матч игрового дня, в котором сборная США одержала победу над Финляндией в матче 4-го тура группового раунда молодежного чемпионата мира U20.

Игра завершилась со счётом 6:2. В составе американской команды забили форварды Чаз Люциус, Рутгер Макгроарти, Джимми Снаггеруд, Логан Кули, а также защитники Люк Хьюз и Лейн Хатсон. У финнов заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Йоаким Кемелль и Ленни Хаменахо.

США набрали 9 баллов и лидируют в группе В, опережая команды Финляндии и Словакии на 2 очка.

U20 ЧМ-2023. Группа B
01 января 2023, воскресенье. 00:00 МСК
США U20
Окончен
6 : 2
Финляндия U20
1:0 Лусиус (Уфко, Блейк) – 15:22 (5x5)   1:1 Кемелль (Хеймосалми, Хямеэнахо) – 16:27 (5x4)   2:1 Макгроарти (Хьюз, Огастин) – 24:57 (5x4)   3:1 Снаггеруд – 29:01 (5x5)   4:1 Хьюз (Кули, Снаггеруд) – 34:48 (5x5)   4:2 Хямеэнахо (Хуухтанен, Хеймосалми) – 35:15 (5x5)   5:2 Кули (Снаггеруд, Готье) – 43:55 (5x5)   6:2 Хатсон (Снаггеруд, Кули) – 56:15 (5x5)
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