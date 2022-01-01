Канада обыграла Швецию на МЧМ-2023, США оказались сильнее Финляндии

В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады уверенно победила сборную Швеции со счётом 5:1.
В составе победителей дубль сумел оформить Бреннан Отман, ещё по шайбе забили Джошуа Руа, Тайсон Хайндс и Кевин Корчински. Автором единственной шайбы шведов стал Людвиг Янссон.
Таким образом, Канада пробилась в плей-офф со второго места, Швеция — с третьего.
Также сегодня состоялся ещё один матч игрового дня, в котором сборная США одержала победу над Финляндией в матче 4-го тура группового раунда молодежного чемпионата мира U20.
Игра завершилась со счётом 6:2. В составе американской команды забили форварды Чаз Люциус, Рутгер Макгроарти, Джимми Снаггеруд, Логан Кули, а также защитники Люк Хьюз и Лейн Хатсон. У финнов заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Йоаким Кемелль и Ленни Хаменахо.
США набрали 9 баллов и лидируют в группе В, опережая команды Финляндии и Словакии на 2 очка.
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