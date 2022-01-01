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Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам за карьеру на МЧМ

Коннор Бедард повторил рекорд сборной Канады по очкам за карьеру на МЧМ
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В Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной матч в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023. Сборная Канады уверенно победила сборную Швеции со счётом 5:1.

В составе победителей дубль сумел оформить Бреннан Отман, ещё по шайбе забили Джошуа Руа, Тайсон Хайндс и Кевин Корчински. Ассистентский покер на свой счёт записал главный фаворит драфта НХЛ Коннор Бедард, который достиг отметки в 18 (6+12) очков в 4 матчах на МЧМ-2023.

За карьеру на молодёжных чемпионатах мира (с учётом выступления на отменённом турнире прошлого года) Коннор набрал 31 очко в 13 матчах, что уже является повторением рекорда сборной Канады по очкам, набранных на МЧМ. Ранее достижение единолично принадлежало Эрику Линдросу, набравшему 31 очко в 21 матче. Третье место делят Джордан Эберле (26 очков в 12 матчах) и Брэйден Шенн (26 очков в 13 матчах). Следом располагаются Дилан Козенс (25 в 14) и Райан Эллис (25 в 19).

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