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Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022
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После завершения заключительной встречи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022, в которой сборная Канады уверенно разобралась со сборной Швеции (5:1), стали известны все пары стадии 1/4 финала и время начала матчей.

Финляндия — Швеция — 2 января, начало в 19:00 мск.

Чехия — Швейцария — 2 января, начало в 21:30 мск.

США — Германия — 3 января, начало в 00:00 мск.

Канада — Словакия — 3 января, начало в 02:30 мск.

Напомним, Канада уже 18-й раз в истории принимает молодёжный чемпионат мира по хоккею. В турнире традиционно участвуют 10 национальных молодёжных команд. Финал престижных соревнований состоится 5 января. Действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.

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