Расписание четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира — 2022
Поделиться
После завершения заключительной встречи группового этапа молодёжного чемпионата мира 2022, в которой сборная Канады уверенно разобралась со сборной Швеции (5:1), стали известны все пары стадии 1/4 финала и время начала матчей.
Финляндия — Швеция — 2 января, начало в 19:00 мск.
Чехия — Швейцария — 2 января, начало в 21:30 мск.
США — Германия — 3 января, начало в 00:00 мск.
Канада — Словакия — 3 января, начало в 02:30 мск.
Напомним, Канада уже 18-й раз в истории принимает молодёжный чемпионат мира по хоккею. В турнире традиционно участвуют 10 национальных молодёжных команд. Финал престижных соревнований состоится 5 января. Действующим победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.
Комментарии
- 1 января 2023
-
07:30
-
07:04
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:20
-
06:12
-
06:02
-
05:42
-
05:04
-
04:50
-
04:38
-
04:26
-
04:23
-
04:10
-
03:52
-
03:47
-
03:39
-
03:38
-
03:33
-
03:30
-
03:23
-
03:17
-
03:10
-
02:59
-
02:50
-
02:49
-
02:46
-
02:41
-
02:33
-
02:31
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
Партнерский контент