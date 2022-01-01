Александр Овечкин вплотную приблизился к Бобби Холику по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче и вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ. В активе Овечкина стало 26 заброшенных шайб в 39 матчах, что на данный момент является четвёртым результатом в списке лучших снайперов регулярки.
Этот матч стал для 37-летнего форварда 1313-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что продолжает оставаться 63-м результатом в истории лиги. Российский форвард вплотную приблизился к Бобби Холику по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, который завершил карьеру в лиге, сыграв 1314 матчей.
Напомним, что российский рекорд в этой номинации пока всё ещё принадлежит Алексею Ковалёву, сыгравшему 1316 матчей в НХЛ.
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