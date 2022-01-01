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Два очка Уигара принесли «Калгари» победу над «Ванкувером»

Два очка Уигара принесли «Калгари» победу над «Ванкувером»
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Cегодня, 1 января, на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Основные события матча развернулись во втором периоде, когда команды забили четыре шайбы. В начале периода счёт открыл форвард «Калгари» Элиас Линдхольм с передачи Тайлер Тоффоли. В середине периода Блейк Коулман забросил шайбу в меньшинстве, ему ассистировали Расмус Андерссон и Маккензи Уигар. К 15-й минуте второго периода «Калгари» вёл 3:0: отличился Уигар с передач Кристофера Танева и Назема Кадри. Через несколько секунд Шелдон Дрис отыграл одну шайбу. Последнее слово в матче в начале третьего периода сказали гости, но шайбы Элиаса Петтерссона (Бо Хорват, Итан Бир) оказалось недостаточно. Российские форварды «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Калгари» побеждает во втором матче подряд. «Ванкувер» проигрывает во второй раз кряду. В следующем матче они сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Калгари» — с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Линдхольм (Тоффоли) – 21:21 (5x5)   2:0 Коулман (Андерссон, Уигар) – 29:32 (4x5)   3:0 Уигар (Танев, Кадри) – 34:17 (5x5)   3:1 Дрис – 35:28 (5x5)   3:2 Петтерссон (Хорват, Бир) – 44:06 (5x5)
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