Два очка Уигара принесли «Калгари» победу над «Ванкувером»

Cегодня, 1 января, на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Основные события матча развернулись во втором периоде, когда команды забили четыре шайбы. В начале периода счёт открыл форвард «Калгари» Элиас Линдхольм с передачи Тайлер Тоффоли. В середине периода Блейк Коулман забросил шайбу в меньшинстве, ему ассистировали Расмус Андерссон и Маккензи Уигар. К 15-й минуте второго периода «Калгари» вёл 3:0: отличился Уигар с передач Кристофера Танева и Назема Кадри. Через несколько секунд Шелдон Дрис отыграл одну шайбу. Последнее слово в матче в начале третьего периода сказали гости, но шайбы Элиаса Петтерссона (Бо Хорват, Итан Бир) оказалось недостаточно. Российские форварды «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Калгари» побеждает во втором матче подряд. «Ванкувер» проигрывает во второй раз кряду. В следующем матче они сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Калгари» — с «Виннипег Джетс».