Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин прокомментировал разгром «Монреаля» со счётом 9:2

Александр Овечкин прокомментировал разгром «Монреаля» со счётом 9:2
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (9:2), поделился эмоциями от игры.

«Хорошее начало с нашей стороны. Думаю, мы создали столько моментов, сколько могли», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Отметим, что Овечкин забросил 37 шайб в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков. Для 37-летнего капитана «столичных» голы в этом матче стали 804-м, 805-м и 806-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 88. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик:

Овечкин снова в компании величайших! Оформил хет-трик и повторил 37-летний рекорд в НХЛ Овечкин снова в компании величайших! Оформил хет-трик и повторил 37-летний рекорд в НХЛ
Впереди лишь Овечкин! Малкин обогнал легенду, став вторым русским бомбардиром НХЛ Впереди лишь Овечкин! Малкин обогнал легенду, став вторым русским бомбардиром НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023