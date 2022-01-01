Александр Овечкин прокомментировал разгром «Монреаля» со счётом 9:2

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (9:2), поделился эмоциями от игры.
«Хорошее начало с нашей стороны. Думаю, мы создали столько моментов, сколько могли», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Отметим, что Овечкин забросил 37 шайб в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков. Для 37-летнего капитана «столичных» голы в этом матче стали 804-м, 805-м и 806-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 88. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.
Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик:
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