Эмоции Овечкина после каждого из трёх голов в ворота «Монреаля». Видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреалем» (9:2). Для 37-летнего капитана «столичных» голы в этом матче стали 804-м, 805-м и 806-м в североамериканской карьере.
Овечкин эмоционально воспринял первые два гола в ворота «Монреаля», но не стал праздновать третью шайбу, которая была заброшена уже при счёте 8:2.
Отметим, что Овечкин забросил 37 шайб в 53 матчах с «Монреалем» — лучший результат среди действующих игроков. Всего за свою карьеру в НХЛ российский нападающий отличился 806 раз. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 88. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.
Речь Овечкина после матча, в котором он обошёл Хоу. Видеоролик:
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