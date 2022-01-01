Владислав Третьяк высказался о хет-трике Александра Овечкина в матче с «Монреалем»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк похвалил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после оформленного хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2).

«Очень тяжело оформить хет-трик — особенно в НХЛ. Хочется пожелать Овечкину здоровья и дальше идти к рекорду Гретцки. Молодец, что на каждую игру выходит заряженным на гол», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 37-летний Овечкин забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в североамериканской карьере. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории НХЛ, но сократил отставание до великого канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона». Видеоролик: