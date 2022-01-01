Журналист: сейчас Костин превосходит сразу нескольких форвардов «Эдмонтона»

Североамериканский журналист Боб Стауффер в своём «твиттере» оценил игру нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Клима Костина в последних матчах.

«9 октября, когда «Эдмонтон» выменял Клима Костина за Дмитрия Саморукова, кто-нибудь мог предсказать, что сейчас он будет производить такое впечатление? У Костина уже девять (5+4) очков с показателем полезности «+4» в 22 матчах.



Он мощный. Конкурентоспособный. Продуктивный. И сейчас превосходит сразу нескольких других форвардов «Ойлерз», — написал Стауффер.

В последних двух матчах 23-летний нападающий забросил три шайбы. В последнем матче с «Виннипегом» Клим получил повреждение на последней секунде игры.

Костин является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года, который проходил в канадских городах Ванкувере и Виктории.