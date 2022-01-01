Максим Сушинский: хет-трик Овечкина — отличный подарок России на Новый год

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский прокомментировал хет-трик нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Монреаля» (9:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Хет-трик Овечкина — отличный подарок России на Новый год. Он уже всё и всем доказал! Осталось совсем немного до рекорда. Ждём. Единственное, что ещё могу сказать, — это не последний хет-трик в карьере Овечкина», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 37-летний форвард забросил свои 804-ю, 805-ю и 806-ю шайбы в НХЛ. Он по-прежнему является вторым бомбардиром в истории лиги, но сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.