Алексей Жамнов заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов пожелал возвращения российского хоккея на международную арену и заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею, а только следит за результатами.

«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи КХЛ в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве.

Что касается проходящего молодёжного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», — сказал Жамнов Metaratings.ru.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.