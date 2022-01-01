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Алексей Жамнов заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею

Алексей Жамнов заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов пожелал возвращения российского хоккея на международную арену и заявил, что не смотрит матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею, а только следит за результатами.

«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи КХЛ в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве.

Что касается проходящего молодёжного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», — сказал Жамнов Metaratings.ru.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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