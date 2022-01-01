Форвард Джо Павелски продлил контракт с «Далласом» на один год

Нападающий Джо Павелски продлил контракт с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на один год с суммой $ 3,5 млн. По сообщениям сайта клуба, в контракте прописан бонус за выступления ещё на $ 2 млн.
«Я благодарен за возможность продолжать играть за «Даллас». У нас есть невероятная группа игроков в раздевалке, и я рад продолжать работать с моими товарищами по команде над нашей общей целью — выиграть Кубок Стэнли», — цитирует Павелски сайт «Старз».
Павелски в текущем сезоне провёл за «звёзд» 38 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 38-летний форвард сыграл 1206 матчей, в которых набрал 961 (433+528) очко.
Павелски является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
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