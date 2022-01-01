Источник: «Оттава» рассматривает варианты обмена Никиты Зайцева

Журналист ESPN и TSN Кевин Уикс в своем «твиттере» рассказал, что «Оттава Сенаторз» рассматривает варианты обмена защитника клуба Никиты Зайцева.

«Оттава» готова отдать высокий драфт-пик, чтобы сделка по обмену 31-летнего игрока обороны состоялась.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. В конце декабря Никита получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (3:2 Б). Хоккеист покинул площадку после первого периода и больше на лёд не выходил.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 416 матчей и 106 (19+87) очков при показателе полезности «-46».

В следующем матче «Оттава» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 2 января (3:00 мск).