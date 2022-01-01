Овечкин — первая звезда декабря в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём сайте определила лучших игроков декабря.
Первой звездой месяца стал форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В 15 играх декабря 37-летний нападающий забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач. Также в прошлом месяце Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя Горди Хоу, и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы. Александр за месяц сделал два хет-трика: в ворота «Чикаго» (7:3) и «Монреаля» (9:2).
Второй звездой месяца признан центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который за 15 матчей набрал 31 (14+17) очко. 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ с 72 (32+40) баллами в активе.
На третьей строчке — нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, который в матче с «Коламбусом» (9:4) забросил пять шайб. Всего же на счету 25-летнего центра 22 (13+9) очка в 11 матчах декабря.
- 1 января 2023
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