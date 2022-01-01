Барков-старший — об отстранении России: ты не развиваешься, если не играешь против лучших

Александр Барков-старший высказался об отстранении России от международных турниров.



«Для них это плохо. Почему Россия когда-то поднялась? Потому что они играли против Канады в 70-х. Ты не развиваешься, если не играешь против лучших в мире», – сказал Барков-старший в интервью Ilta-Sanomat.

Александр Барков-старший родился в Новосибирске. По его словам, в городе живут его двоюродные братья. Напомним, в конце декабря 2022 года он вошёл в тренерский штаб МХК «Спартак». Специалист будет помогать главному тренеру Филиппу Метлюку. Ранее Барков работал в тренерских штабах магнитогорского «Металлурга», «Ак Барса» и «Амура» в КХЛ, а также «Лады» в ВХЛ.

Его сын Александр Барков-младший выступает за «Флориду Пантерз». В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 27 матчей, в которых набрал 27 (9+18) очков.