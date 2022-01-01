«Никакой России». Барков-старший — о выборе сборной Финляндии для сына

Александр Барков-старший рассказал о становлении сына Александра в хоккее и выборе страны, в которой Барков-младший начинал свою карьеру.
«Когда Саша был ещё юным, шестнадцати лет, раздался звонок из России. Тренер московского «Динамо» сказал: «Приходи к нам, ты сразу попадёшь в состав в КХЛ». Они предложили место в качестве центра второго или даже первого звена.
Я сказал, что у него есть все навыки, ему просто нужна физика. А Финляндия — лучшее место для развития физики. Никакой России», — приводит слова Александра Баркова-старшего Ilta-Sanomat.
Александр Барков-младший в текущем сезоне за «Флориду Пантерз» сыграл 27 матчей, в которых набрал 27 (9+18) очков.
В составе сборной Финляндии 27-летний нападающий завоевал бронзу на Олимпиаде 2014 года в Сочи и серебро чемпионата мира 2016 года в России.
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