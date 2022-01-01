Жена Малкина с сыном прилетела в Бостон на матч «Зимней классики»
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Супруга нападающего «Питтсбург Пинвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в своём телеграм-канале фотографию из самолёта, в котором вместе с сыном Никитой и подругой Сидни Кросби Кэти Лютнер прибыла в Бостон на матч «Зимней классики».
Матч под открытым небом между «Бостоном» и «Питтсбургом» начнётся 2 января в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» «Фенуэй Парк», вмещающем чуть менее 40 000 человек. Для «Бостона» этот матч станет пятым в истории клуба, сыгранным на открытом воздухе. «Питтсбург» в шестой раз сыграет под открытым небом.
«Брюинз» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «пингвины» с 44 баллами занимают седьмое место в таблице Востока.
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