Жена Малкина с сыном прилетела в Бостон на матч «Зимней классики»

Супруга нападающего «Питтсбург Пинвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала в своём телеграм-канале фотографию из самолёта, в котором вместе с сыном Никитой и подругой Сидни Кросби Кэти Лютнер прибыла в Бостон на матч «Зимней классики».

Матч под открытым небом между «Бостоном» и «Питтсбургом» начнётся 2 января в 22:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» «Фенуэй Парк», вмещающем чуть менее 40 000 человек. Для «Бостона» этот матч станет пятым в истории клуба, сыгранным на открытом воздухе. «Питтсбург» в шестой раз сыграет под открытым небом.

«Брюинз» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «пингвины» с 44 баллами занимают седьмое место в таблице Востока.