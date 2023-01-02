Жена Овечкина выложила совместное романтичное новогоднее фото с мужем

Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в одной из социальных сетей романтичное новогоднее фото с мужем.
На нём она стоит в обнимку с 37-летним капитаном «столичных», пара целуется.
Фото: Социальные сети Шубской
Напомним, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2. Овечкин оформил в этом матче хет-трик, забросив свои 24-ю, 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. Всего на счету российского нападающего 806 голов в НХЛ, он отстаёт от Уэйна Гретцки на 88 шайб.
- 2 января 2023
-
09:18
-
08:57
-
08:35
-
07:32
-
06:51
-
06:29
-
06:17
-
05:45
-
05:39
-
05:30
-
03:37
-
03:15
-
02:53
-
02:51
-
02:19
- 1 января 2023
-
23:50
-
23:38
-
23:26
-
23:00
-
22:17
-
21:54
-
21:45
-
21:31
-
21:09
-
20:34
-
19:46
-
19:12
-
18:45
-
18:35
-
17:06
-
16:45
-
16:05
-
15:45
-
15:30
-
15:00