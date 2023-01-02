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Жена Овечкина выложила совместное романтичное новогоднее фото с мужем

Жена Овечкина выложила совместное романтичное новогоднее фото с мужем
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Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила в одной из социальных сетей романтичное новогоднее фото с мужем.

На нём она стоит в обнимку с 37-летним капитаном «столичных», пара целуется.

Фото: Социальные сети Шубской

Напомним, в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2. Овечкин оформил в этом матче хет-трик, забросив свои 24-ю, 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. Всего на счету российского нападающего 806 голов в НХЛ, он отстаёт от Уэйна Гретцки на 88 шайб.

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