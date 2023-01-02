Овечкин высказался об успешной серии «Вашингтона» после провального старта сезона
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру команды после неудачного старта сезона. «Столичные» поднялись с предпоследнего места в Столичном дивизионе на третье. В последних 13 матчах «Вашингтон» одержал 11 побед и вышел на шестую строчку в Восточной конференции.
«Мы просто набираем очки. Я сразу сказал, что в конце концов каждое очко будет иметь значение. Прямо сейчас мы пытаемся делать особые вещи. У нас было плохое начало года, много травм, много ошибок. А сейчас мы как бы пришли в норму и показываем хороший хоккей», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
Отметим, что «Вашингтон» провёл 39 матчей в нынешнем сезоне и суммарно одержал 21 победу, набрав 47 очков.
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