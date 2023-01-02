MVP Кубка Стэнли Макар занял лишь второе место в списке лучших защитников-бомбардиров года

Стали известны лучшие защитник-бомбардиры по итогам календарного 2022 года в Национальной хоккейной лиге.

Первое место занял швейцарский хоккеист «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, набравший 95 очков. Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, выигравший в 2022 году Кубок Стэнли, «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона) и «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф), занял только вторую позицию. Молодой канадец набрал 94 очка. Тройку замкнул защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, записавший на свой счёт 78 баллов.

Четвёртую строчку занял игрок «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман — швед набрал 74 очка. Пятое место разделили защитники «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз и «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин. У обоих — по 71 баллу.

Подробнее о Йози и Макаре можно прочитать в нашем материале о главных открытиях года в НХЛ: