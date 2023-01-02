Леклер — о первом голе Овечкина: не думал, что 20 лет спустя буду говорить об этом

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер вспомнил первую шайбу российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. Россиянин забил гол в дебютной встрече, прошедшей 5 октября 2005 года. Тогда Овечкин поразил ворота именно Леклера.
«Я помню, как был удивлён тому, как он резко появился и щёлкнул. Я был удивлён скоростью его броска. Сразу после того, как он забил, я сказал: «Окей». Знаю, что мы слышали о нём, что он законный голеадор, что этот парнишка умеет бросать. Но тогда я не думал, что 20 лет спустя буду говорить об этом», — сказал Леклер в эфире YouTube-канала Sportsnet.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что сейчас на счету Овечкина уже 806 голов, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
- 2 января 2023
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