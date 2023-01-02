Карандин: в этом сезоне КХЛ Дальний Восток становится открытием. Это плюс для всей России

Легендарный арбитр Юрий Карандин оценил игру дальневосточных команд КХЛ в текущем сезоне.

«Дальний Восток, учитывая ограниченные финансовые возможности, становится открытием этого сезона. Это большой плюс для всей России, поскольку в сложные времена позволяет «сшить» огромную страну.



С дальневосточниками та же история, что и с «Сибирью». За счёт отличной тренерской работы «Адмирал» и «Амур» выступают лучше ожиданий. Владивосток — в плане результата, Хабаровск — в плане игры.

«Адмирал» почти весь чемпионат идёт в кубковой восьмёрке, но зрелищной игру команды уж точно не назовёшь. Мне она напоминает «Ладу» Петра Воробьёва, которая на стыке веков с одной стороны давала результат, но с другой диктовала оборонительную моду и затормаживала развитие нашего хоккея.



Кстати, это сказывается и на посещаемости — во Владивостоке, несмотря на все победы команды Леонида Тамбиева, стадион не заполняется.

«Амур» — это другая история. Он теряет больше очков, чем «Адмирал», но играет интереснее и современнее, в атакующий хоккей. Очень рад, что в этом сезоне тренеру «Амура» Вадиму Епанчинцеву удалось открыть молодых хоккеистов — Лихачёва, Гребёнкина, Николишина, Дубакина. Таких ярких открытий в Хабаровске не было со времён олимпийских чемпионов Плотникова и Зуба, это большой плюс для «Амура».



Лично мне Хабаровск в этом сезоне более интересен, чем Владивосток. Болельщики, кстати, со мной согласны, на «Амур» ходят лучше, чем на «Адмирал». Хотя, повторюсь, обе дальневосточные команды радуют», — цитирует Карандина Russia-hockey.ru.

«Амур» после 44 матчей набрал 41 очко и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 55 очками располагается на шестой строчке в таблице Востока.