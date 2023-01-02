«На них нужно равняться». Пастрняк — о Малкине, Кросби и Бержероне

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оценил игру форвардов «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби, а также высказался о своём партнёре по команде Патрисе Бержероне.
«Эти ребята оказывают огромное влияние на «Питтсбург» и «Бостон», на их успех. Для нас и молодых игроков в «Питтсбурге» они — отличные игроки, на которых нужно равняться и у которых нужно учиться», — приводит слова Пастрняка официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, сегодня, 2 января, в 22:00 мск на стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне состоится «Зимняя классика». Под открытым небом встретятся «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз». В текущем сезоне клубы один раз встречались между собой. 2 ноября 2022 года «пингвины» уступили в овертайме со счётом 5:6.
- 2 января 2023
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