Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели НХЛ по версии The Hockey News

Североамериканский портал The Hockey News определил тройку лучших игроков Национальной хоккейной лиги прошедшей игровой недели.

Первое место занял голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«На этой неделе 28-летний вратарь выиграл все три матча и показал отличную индивидуальную статистику, отразив 95,2% бросков с коэффициентом надёжности 1,62.

Нет никаких сомнений в том, что, когда он в своей лучшей форме, он является главным претендентом на «Везина Трофи». Василевский — костяк «молний», — сказано в статье.

На втором месте — голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер. Он одержал победу во всех трёх матчах, в которых отразил 94% бросков с коэффициентом надёжности 1,67.

Третью строчку занял нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. На прошлой неделе швед забил пять голов и отдал две результативные передачи.