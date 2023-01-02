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Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели НХЛ по версии The Hockey News

Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели НХЛ по версии The Hockey News
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Североамериканский портал The Hockey News определил тройку лучших игроков Национальной хоккейной лиги прошедшей игровой недели.

Первое место занял голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

«На этой неделе 28-летний вратарь выиграл все три матча и показал отличную индивидуальную статистику, отразив 95,2% бросков с коэффициентом надёжности 1,62.

Нет никаких сомнений в том, что, когда он в своей лучшей форме, он является главным претендентом на «Везина Трофи». Василевский — костяк «молний», — сказано в статье.

На втором месте — голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер. Он одержал победу во всех трёх матчах, в которых отразил 94% бросков с коэффициентом надёжности 1,67.

Третью строчку занял нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. На прошлой неделе швед забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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