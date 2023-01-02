Р. Ротенберг: Знарок — один из тех тренеров, на которых я ориентируюсь в своей работе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Олега Знарка с днём рождения. Бывшему главному тренеру «Динамо», «Ак Барса», питерских армейцев и сборной России исполнилось 60 лет.

«Сегодня юбилей у Олега Валерьевича Знарка – ему исполняется 60 лет! Вместе с Олегом Валерьевичем мы прошли долгий и славный путь – выигрывали Кубок Гагарина, Олимпиаду, медали чемпионатов мира.



Годы общей работы обогатили меня невероятным опытом, а наши совместные достижения навсегда останутся в памяти!



Олег Валерьевич – один из тех тренеров, на которых я ориентируюсь в своей работе. Он славится своим умением создавать по-настоящему большие команды.



От всей души желаю Олегу Валерьевичу крепкого здоровья, бодрости духа, рабочего настроения и успехов во всех начинаниях! Уверен, его опыт и талант ещё будут востребованными на высшем хоккейном уровне!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, 2 декабря Знарок покинул «Ак Барс». Специалист подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию. К тому моменту казанцы в 36 матчах смогли набрать лишь 38 баллов. 27 декабря «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.