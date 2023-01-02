«Невероятный подвиг». Daily Faceoff — об игре «Вашингтона» в последних матчах

Североамериканский портал Daily Faceoff оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах.

«Вашингтон» вернулся! После того как казалось, что их сезон окончен, серия из 10 побед в 11 играх не только вернула «Кэпиталз» в борьбу за плей-офф, но и привела к гонке за высокое место в дивизионе, которое даёт преимущество на домашнем льду в играх на вылет. Они не только спасли свой сезон, но и всего на два очка отстают от «Нью-Джерси Дэвилз». Невероятный подвиг, учитывая, сколько игроков «столичных» всё ещё травмированы», — сказано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» с 47 набранными очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют дома с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 4 января в 3:00 мск.