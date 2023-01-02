Президент ИИХФ Тардиф пожелал в 2023 году вернуться к нормальной деятельности в хоккее

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф выступил с пожеланием на 2023 год.

«Мои пожелания — вернуться к нормальной деятельности в международном хоккее», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года. Также Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Сборную России отстранили от участия в этапах Евротура в течение двух следующих лет. Её заменяет команда Швейцарии.

На прошедшем в Москве Кубке Первого канала сборная России в решающем матче уступила сборной Беларуси по буллитам со счётом 4:5.