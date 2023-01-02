Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал травмы Тарасенко и О'Райлли

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал травмы игроков клуба Владимира Тарасенко и Райана О'Райлли.

«Травмы — это часть профессии, часть игры. Ребята в нашей команде, которые хотели больше игрового времени, получат его», — приводит слова Армстронга официальный «твиттер» «Сент-Луиса».

Напомним, сегодня стало известно, что нападающие Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко помещены в список травмированных. О'Райлли будет повторно обследован через шесть недель, Тарасенко — через четыре недели.

«Сент-Луис Блюз» в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых набрал 37 очков. «Блюзмены» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру клуб проведёт в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» в ночь на 4 января в 3:00 мск.